Gıdada çifte kavruk enflasyon var

Küresel gıda düzeninin bozuk olduğunu kaydeden İktisatçı Prof. Dr. Osman Aydoğuş, dünyada pandeminin ve Ukrayna savaşının da derinleştirdiği, giderek şiddetlenen bir gıda krizinin yaşandığını söyledi. Prof. Dr. Aydoğuş, gıdada çifte kavrulmuş bir enflasyon oluştuğunu ve krizin devam edeceğini söyledi.

Türkiye’de de gıda fiyatlarındaki durumu değerlendiren Prof. Dr. Aydoğuş, “Türkiye ekonomisinde 2021 yılının son aylarında enflasyon hızlı bir yükseliş eğilimine girdi. Enflasyonun bu kadar kısa bir sürede bu kadar hızlı yükselmesinin ardında üç neden görüyoruz: Dünya fiyatlarındaki artışlar; politika faizindeki indirimlerin yol açtığı yüksek kur artışları ve negatif reel faizin yol açtığı tüketim artışları.(...) Eylül ayından bu yana hızlanan enflasyonist süreçte gıda fiyatlarının ve enerji fiyatlarının genel enflasyonun çok üzerinde arttığı bir gerçek. Geleneksel olarak tarım ürünleri net ihracatçısı olan Türkiye, 2001 krizinden sonra hızla net ithalatçı durumuna geldi. Pandemiden çıkış sonrasında küresel tarım ürünü fiyatlarında büyük artışlar oldu. Kurlardaki büyük artışlar ise TL cinsinden ithal fiyatlarının adeta patlamasına yol açtı. Deyim yerindeyse gıdada çifte kavrulmuş bir enflasyon oluştu” dedi. Haber Merkezi

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