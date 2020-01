Halkın beklentisi aş, iş, adalet

2020 yılından beklentileri sorulan vatandaşlar, ekonomik sorunların düzeltilmesi, işsizliğin çözülmesi, adalet gibi konulara vurgu yaptı.

VOA Türkçe, 2019’un son gününde Ankara, Diyarbakır ve Mersin’de vatandaşlara mikrofon uzattı ve geride bıraktığımız yıla ilişkin görüşleriyle yeni yıldan beklentilerini sordu. Çoğunlukla ekonomik gidişattan yana endişelerini vurgulayan vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamayacakları bir yıl diledi. Ankara’da vatandaşların bir kısmı adalet sorununu işaret ederken bir kısmıysa ekonomi, işsizlik, gibi konulara değindi.

‘Suçlularla suçsuzlar ayrılsın istiyorum’

Ev hanımı Emine Uyanık bir anne olarak duygularını aktardı. Oğlu, FETÖ üyeliği suçlamasıyla darbe gecesinde talimat almış Hava Harp Okulu öğrencilerinden birisi olarak yargılandığı için yeni yılı mutlu karşılayamadığını belirten Uyanık, 2020’den beklentisini “adalet” olarak vurguladı. Uyanık, “2020 yılının diğer yıllara göre daha güzel bir yıl olmasını diliyorum. Adalet, hukuk, güzel günler bekliyorum. Hava Harp Okulu öğrencileri, 18-19 yaşındaki çocuklar, üç buçuk yıldır cezaevinde. Onlar özgürlüklerine kavuşsun istiyorum. Suçlularla suçsuzlar ayrılsın istiyorum ve 2020 yılı hepimize özgürlük huzur getirsin istiyorum. 2019 yılı zordu. 15 Temmuz’dan (darbe girişimi gecesi) beri içinde bulunduğum zor durum, 18 yaşındaki oğlumun cezaevinde olması ve bu yıllar benim için ağır yıllar oldu. Ben oğlumun bir sözünü hiç unutmuyorum ‘Anne, hastalanmıştım doktora gittim, çok mutlu oldum’ demişti. ‘Oğlum insan hastalanınca mutlu olur mu?’ demiştim. ‘Anne kuşları gördüm, ağaçları gördüm, değişik insanlar gördüm, değişik hava soludum anne’ demişti ve bu benim için çok büyük bir travmaydı” diye anlattı.

EKONOMİ ALDI BAŞINI GİDİYOR

Halk ozanı olduğunu belirten İbrahim Aydoğan ise, ekonomiyi işaret edenlerden birisiydi. Asgari ücretteki artışı yetersiz bulduğunu vurgulayan Aydoğan, “2020 yılında benim ilk dileğim Allah’tan, yöneticilerden analar ağlamasın özgürlük olsun, barış olsun, işsize iş verilsin, aşsıza aş verilsin, ekonomi düzelsin. Bunun dışında başka ne olur, bunlar düzelirse her şey düzelir. 2019 yılında en büyük problemimiz ekonomiydi. Siyasiler kendi çıkarları doğrultusunda insanları düşünmediler. Ekonomi aldı başını gidiyor. Geçen sene bir kilo et 30 liraydı, şimdi 60 lira. Geçen sene asgari ücret 2 bin 200 idi şimdi 2 bin 400 olmuş. Aradaki 400 lirayla geçin ne olur? 2020 yılında bütün sorunlar yine var neden var? Yöneticilerimiz, idarecilerimiz kendi sevdalarına düşerlerse bu milletin hali perişan. Onun için önce ekonomi düzelsin. Ekonomi düzelirse her şey düzelir. Eve, çocuğa adam domates patlıcanı biberi götüremiyor. Ekmek alamıyor, vatandaş ne yapsın size soruyorum” diye konuştu.

ÜRETİM YOKSA İLERLEME OLMAZ

Esnaf Yaşar Patlı da, 2020 yılından beklentisini özellikle ekonomi ekseninde ifade edenlerden birisiydi. Patlı, “Herkesin istediği gibi iyi bir yıl olmasını diliyorum, kalkınmayı gelişmeyi bekliyorum. Sorun olarak da inşallah bir sorun çıkmaz öyle söyleyeyim. İnşallah paramız değer kazanır, ekonomimiz yükselir. Yurtdışına ihracatımız artar, ithalatımız çoğalır. Dediğim gibi işte. 2019 yılındaki en büyük sorun dış ilişkilerimiz oldu bence” görüşlerini aktardı. Ekonomik şartların değişmesini istediğine vurgu yapan Akif Altunyurt bir emekli olarak zamlardan şikayet etti. Altunyurt, “Üretim olacak; üretim olmayan bir yer hiçbir zaman bir adım ilerlemez. Hani derler ya bizim Anadolu’da; ‘Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.’ Paran olsa da yabancı sana ne kadar verebilir? Kendi ekonomini kendin üreteceksin” diye konuştu.