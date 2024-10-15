Halkın gündemi ekonomi

ASAL Araştırma, 22-29 Eylül tarihlerinde 26 ilde 2 bin 520 kişiyle yaptığı “Türkiye Siyasi Gündem” anketinin eylül ayı sonuçlarını açıkladı.

Ankette katılımcılara, “Sizce Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusu yöneltildi. Verilere göre, halkın yüzde 56,8’i Türkiye’nin en önemli sorununun ekonomi olduğunu belirtti: Ekonomi: %56.8 Adaletsizlik: %8.2 Mülteciler: %5.0 İşsizlik: %4.5 Eğitim: %4.2 Şiddet olayları: %3.5. Haber Merkezi

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