Her dört gençten birisi işsiz

GENÇLİK KONUSUNDA ÇOK SÖZ SÖYLENİRKEN ACI GERÇEK: TÜRKİYE’DE HER 4 GENÇTEN BİRİ İŞSİZ.

OECD RAKAMLARININ İKİ KATI

2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26.1’e yükseldi. Türkiye’de her 4 gençten 1’i işsiz. Geniş tanımlı genç işsizliği 2 milyona yaklaşmakta. AKP döneminde işsizlik oranları AKP öncesi döneme göre yaklaşık dört puan artmış halde. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı 10.9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 26 ile OECD ülkelerinin 2 katını aştı.

ÜNİVERSİTE MEZUNLARI DA İŞSİZ

2014 yılında yüzde 10.6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12.4’e yükseldi. En çok sosyal hizmet, gazetecilik ve sanat bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyor. 2018 verilerine göre sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’ü, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23.8’i ve sanat mezunlarının yüzde 17.8’i işsiz durumda.

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Gençlik konusunda çok şey söyleniyor ama...

Gençlik konusunda çok şey söyleniyor, ama Türkiye’de her 4 gençten biri işsiz.

2018 yılında yüzde 19 olan genç işsizlik, 2019 yılında 26,1’e yükseldi. Türkiye’de her 4 gençten 1’i işsiz. Geniş tanımlı genç işsizliği 2 milyona yaklaşmakta. AKP döneminde işsizlik oranları AKP öncesi döneme göre yaklaşık dört puan artmış halde. OECD ülkelerinde genç işsizlik oranı 10,9 iken Türkiye’de bu oran yüzde 26 ile OECD ülkelerinin 2 katını aştı.

Üniversite mezunları da işsiz

2014 yılında yüzde 10,6 olan yükseköğrenim işsizliği, 2018 yılında yüzde 12,4’e yükseldi. En çok sosyal hizmet, gazetecilik ve sanat bölümlerinden mezun olanlar iş bulmakta zorlanıyorlar. 2018 verilerine göre sosyal hizmet bölümü mezunlarının yüzde 24’ü, gazetecilik bölümü mezunlarının yüzde 23,8’i ve sanat mezunlarının ise yüzde 17,8’i işsiz durumda.