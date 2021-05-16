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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Her kesimden feryat yükseliyor

16 Mayıs 2021, Pazar 22:47
Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, pandemide geçen 14 ayda, etkinlik sektöründeki 150 bin işletme, 1,5 milyon çalışan ve aileleri ile 15 milyona yakın insanın zor günler geçirdiğine dikkat çekti.

Türkiye Tüm Etkinlik İşverenler Sendikası (Etkinlik-Sen) Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, pandemi döneminde geçen 14 ayda, etkinlik sektöründeki 150 bin işletme, 1,5 milyon çalışan ve aileleri ile 15 milyona yakın insanın zor günler geçirdiğini söyledi. “Hem yaşamak hem de yaşatmak istiyoruz” diyen Özandaç, kira, prim, vergi ve giderlerinin beklemediğini, her türlü alınan kurala tam uyacaklarının sözünü verdi, sektörde aşılamanın başlatılmasını ve açılma için belirsizliğin ortadan giderilmesini istedi. Özandaç, geçen yıl Ağustos ayı itibari ile kapatıldıklarını ve o günden bu yana beklediklerine dikkat çekerken “Ama masraflarımız beklemiyor. Müesseslerimizin kiraları devam ediyor. Personel, SGK giderlerimiz, rutin giderlerimiz devam ediyor ve bunlar bizi çok mağdur ediyor” diye konuştu.

Bekleyecek durumları kalmadı

“Esnafımız kanlarının son damlasına kadar dayandı, artık dayanamıyor” diyen Özandaç, “Ekonomik gücümüzün, ekonomiye verdiğimiz değerin farkına varılmasını istiyoruz. Bir an önce sektörlerimizin faaliyetlerine başlaması için bize fırsat verilmesini bekliyoruz. Her türlü tedbire, devletimizin bize verdiği koyduğu kurallara uyacağımızın garantisini vermek istiyorum. Çünkü esnafımız çok büyük sıkıntı çekti. Şu anda kanlarının son damlasına kadar dayandılar. Bu dakika itibari ile daha bekleyecek durumları kalmadı. Bir an önce işlerine kavuşmak durumundalar. Hem yaşamak hem de yaşatmak istiyoruz. Şu anda yurt çapında 600 bine yakın bekleyen düğün, yapılmayı bekleyen binlerce kurumsal organizasyon, festivaller, şenlikler etkinlikler var. Bizim kültürümüzün ve hayatımızın bir gereği olarak bir an önce uygulanabilir ve yaşatılabilmek için devletimizin bize destek vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Esnaf bitmiş durumda

Tam kapanmanın ardından açıklanan kademeli normalleşme planını değerlendiren Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, esnafın rahat nefes alması için tam açılma gerektiğini belirtti. “Bizim esnafımızın içerisinde paket servis yapan neredeyse yok” diyen Durmuş, şunları söyledi: “Esnaf bitmiş durumda bir an önce iş yerlerinin komple açılmasını bekliyoruz. Biz komple açılmasını bekliyorduk açıkçası. Bizim esnafımızın içerisinde paket servis yapabilen çok az işletme var. Esnafın içerisinde öyle paket servis yapabilecek sistemi yok. Ne motosikleti var ne arabası var. Sulu yemek yapan esnaf nasıl paket servis yapacak? Umarım önümüzdeki günlerde komple açılır ve esnafımız rahat bir nefes alır.”

Etiketler: feryat
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