Her yıl 7,7 milyon ton yiyecek çöpe atılıyor

2021 BM Gıda İsrafı Raporu’na göre her yıl 7,7 milyon ton yiyeceğin çöpe atıldığı Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yapılan bir araştırma Türkiye’de her yıl 7,7 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiğine işaret ediyor. BBC’deki habere göre 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na göre Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram yiyecek çöpe atılıyor. Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf edildiği ülkeler arasında yer alıyor. Rapora göre dünya genelinde her yıl toplam 931 milyon ton gıda israf ediliyor.

Bu, küresel çapta perakende satış noktaları, evler ve restoranlarda tüketime hazır gıdanın yüzde 17’sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor.

Dünya çevresinin 7 katı

Birleşmiş Milletler’in sürdürülebilirlik çalışmaları yapan Wrap adlı sivil toplum kuruluşuyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre dünya genelinde israf edilen gıdanın toplamı 40 tonluk 23 milyon kamyon dolusu yiyeceğe karşılık geliyor. Uzmanlar, “Bu kadar kamyonun uzunluğu dünyanın çevresinin yedi katı” diyor. Daha önce gıda israfının daha çok zengin ülkelere özgü bir sorun olduğu düşünülüyordu. Fakat araştırma, gelir gruplarından bağımsız olarak her ülkede önemli miktarda gıdanın israf edildiğine işaret ediyor.

İsrafın yüzde 61’i evlerde yapılıyor

Raporda israfın yüzde 61’inin evlerde yapıldığı yer alıyor. Raporda gıda israfının Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) daha önceki tahmininin iki katından fazla olduğu belirtiliyor. Araştırmada Türkiye dahil pek çok ülkeye ait veriler tahmine dayanıyor. Bu durum, az sayıda ülkenin bu alanda verileri olmasından kaynaklanıyor.

Herkes üzerine düşen görevi yapmalı

BM Çevre Programı’ndan Martina Otto, BBC’ye düşük gelir grubundaki ülkelerin daha az yenilebilir gıda israf ettiğini tahmin ettiklerini söylüyor. Otto, “Ancak sonuçta dünya bu gıdaların üretimi için kullanılan kaynakların tümünü çöpe atıyor” dedi. Programın Başkanı Inger Andersen,”İklim değişikliği, doğa ve biyoçeşitlilik kaybı, kirlilik ve israfla mücadelede ciddî olduğumuzu göstermek için dünya genelinde tüm işletmeler, hükümetler ve vatandaşların gıda israfı konusunda üzerine düşeni yapması gerekiyor. 2019’da açlıktan 690 milyon kişinin etkilendiği tahmin ediliyordu. Covid-19 pandemisiyle bu sayının daha da artması bekleniyor.