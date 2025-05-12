'Herkes perişan, Türkiye perişan'

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi öncesinde konuşan bir vatandaş, “Çiftçiler olarak geçinemiyoruz, yapamıyoruz, perişanız. Herkes perişan.'' dedi.

Ekonomik gidişattan şikayet eden vatandaş sözlerinin devamında ''Türkiye’de merkez bankasını boşalttılar, her yeri boşalttılar. Ben emekliyim 14 bin lira para alıyorum. Allah kabul etmesin, bir markete çıksınlar bakalım bir şey alınıyor mu? Her gün zam. Bunun niyeti nedir? Zaten Türkiye’yi bitirmiş. Bir de Kanal İstanbul’u çıkarmış İstanbul’u da satacak. Biz emekliyiz, geçinemiyoruz. 27 yıl ben hizmet ettim, neden benim hakkımı yiyorsun? Adalet gelmezse, düzen gelmezse millet isyan ediyor. 22 bin lira asgarî ücreti verirken bir Cumhurbaşkanı olarak sen hiç utanmıyorsun. Emeklileri, asgarî ücretlileri günlük ekmeğe muhtaç ettiler. Traktörüm 2 senedir yatıyor, yapamıyorum. Yakıt başını alıp gidiyor. Emekli, asgarî ücretli hepsi perişandır, Türkiye perişandır” dedi.

Van - Anka