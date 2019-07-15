İhracatın yüzde 10’u Almanya’ya

Avrupa ülkelerine ekonomik ve siyasi anlamda kalkan görevi gören Almanya, yılın ilk yarısında Türkiye’den 7 milyar 443 milyon dolarlık ürün ihraç ederek ülke dış satımının yüzde 10’unu karşıladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Almanya, 2018’in ocak-haziran döneminde en fazla ihracat yapılan ülkeler arasında 7 milyar 443 milyon 10 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Yılın ilk yarısında, otomotivde 15 milyar 319 milyon dolarlık, kimyevi maddeler ve mamullerinde 9 milyar 989 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyonda 8 milyar 728 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. Almanya’nın sektörler bazında Türkiye’nin ihracatı içindeki ağırlığına bakıldığında, fındık ve mamulleri sektörünün ürünlerinin yüzde 20,2’sini Almanya’ya ihraç ettiği görüldü. Bu da fındık ürünlerinin 5’te 1’inin Almanya’ya gittiğini ortaya koydu. Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde, Almanya’nın ülke ihracatında iyi bir konuma sahip olduğu görülürken, ilk yarıda 2018’in aynı dönemine kıyasla dış satım hacminin yüzde 7,8 azaldığı dikkati çekti. Öte yandan Almanya’ya gerçekleştirilen ihracatın 27 sektörden 19’unda azaldığı görüldü. Yıllık bazda Almanya’ya ihracatta en fazla düşüş yüzde 57,4’le gemi ve yat, en büyük artış ise yüzde 146,9’la tütün sektörlerinde gerçekleşti.

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