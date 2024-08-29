İliç’te 440 kişi daha işten çıkarılıyor

Erzincan’ın İliç ilçesinde, Anagold Madencilik firmasının 187 işçiyi işten çıkarmasının ardından, taşeron firma Çiftay, 440 işçiyi işten çıkarmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurdu.

13 Şubat’ta yaşanan toprak kaymasında 9 işçinin hayatını kaybetmesi ile gündeme gelen maden, işçi kıyımları ile tekrar gündeme geldi. Maden çalışanları, işten çıkarıldıkları 19 Ağustos’tan bu yana, hem maden bölgesinde hem de Türkiye Maden-İş Sendikası önünde eylemler gerçekleştiriyor. Anagold tarafından işten çıkarılan 187 işçi, yaşanan facia sonrası işsiz kaldı. BirGün’ün haberine göre, Bağımsız Maden İşçileri Sendikası, işten çıkarmaların kabul edilemez olduğunu belirterek, “Anagold, İliç halkına ve doğasına olan borçlarını, kısa süreli maaş ödemeleriyle kapatamaz” dedi ve ekledi: “İliç’te madencilik yapan firma, bu topraklardan büyük servetler çıkardı ve verdiği sözleri yerine getirmek zorunda.” Haber Merkezi

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