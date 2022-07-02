İlk zam sigaraya

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından JTİ grubu sigaralara paket başına 2 TL zam geldiğini açıkladı. Fiyat artışıyla en ucuz sigara 27.50 lira, en pahalı sigara ise 30 lira oldu.

Aybaş, Japan Tobacco International (JTİ) grubu sigaralarına paket başına 2 TL zam geldiğini duyurdu. Fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Paylaşımına “Sigara zammı hayırlı olsun 2 TL zam geldi” notunu düşen Aybaş, yeni fiyatları da paylaştı. Buna göre, grubun sattığı en ucuz sigara 27 lira 50 kuruşa, en pahalı sigara ise 30 liraya yükseldi. Haber Merkezi

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