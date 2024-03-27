İşsizlikte Avrupa şampiyonuyuz

DİSK Araştırma Merkezi, Türkiye’nin Avrupa ülkeleri ve ABD arasında en yüksek geniş tanımlı işsizliğe sahip ülke olduğuna dikkat çekti. 2022 yılında yüzde 21,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranı 2023’te yüzde 22,8’e yükseldi.

“İşsizlikteki gerçek durumu anlamak için geniş tanımlı işsizlik oranı önemli bir veridir. Dar tanımlı işsizlik oranına karşın, geniş tanımlı işsizlik artış eğilimini sürdürüyor” diyen DİSK- AR verileri bu kapsamda, “2022 yılında yüzde 21,3 olan geniş tanımlı işsizlik oranı son bir yılda 1,5 puan artarak 2023’te yüzde 22,8’e yükseldiğini” açıkladı. 2023’te Türkiye’de dar tanımlı işsizlik yüzde 9,4 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 22,8 iken; AB üyesi 27 ülke ortalamasında dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 6,2 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 12,2’dir verilerine yer verdi.

Sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor

VOA Türkçe’nin haberine göre, ABD’de ise Ocak 2024 itibarıyla dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 3,7 iken geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,2 olduğu paylaşıldı. Avrupa ülkeleri içinde ikinci en yüksek geniş tanımlı işsizlik oranına sahip ülke yüzde 20,4 ile İspanya’da, dar tanımlı işsizlik yüzde 12,3. DİSK-AR verilerine göre, İspanya’yı İtalya, İsveç ve Yunanistan izliyor. “TÜİK tarafından 2022’de 30 milyon 752 bin olarak açıklanan istihdam edilenlerin sayısı 2023’te 31 milyon 632 bin olarak hesaplandı” diyen DİSK -AR, “2023’te istihdam oranı ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. Ancak TÜİK’in resmi istihdam verileri de tıpkı dar tanımlı işsizlik verileri gibi işgücü piyasasına ilişkin gerçeğin sadece sınırlı bir kısmını gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi