Kiralar daha da yükselir

Kiralık konut piyasasında konunun uzmanları hareketlilik beklerken, bunun talebi artıracağı ve kir fiyatlarına da zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Türkiye gazetesine konuşan sektör temsilcileri, “Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla kayıt için şehir değiştirecek olan öğrenciler, kamu tarafındaki atamalar, düğünler kiralık tarafında bir talep dalgası oluşturuyor. O sebeple kiralık piyasasında hareketli bir dönem bizi bekliyor. Ne yazık ki kiralıkların artacağı, kiralık bulmanın da zorlu olduğu bir döneme giriliyor. Bu dönemde satılık konut fiyatları daha stabil olabilir. Ancak kiralar yukarı doğru gider, mevcut kiraların üzerine. Talep dalgasının kiraları ortalama yüzde 30 artırabilir” diyor. Haber Merkezi

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