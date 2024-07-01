Kiralar enflasyona göre artacak

Konut kiracılarını korumak için 2 yıldır yüksek enflasyon döneminde uygulanan ‘yüzde 25 zam sınırı’ sona eriyor. Kira artışı eskisi gibi 12 aylık TÜFE ortalamasına göre yapılacak.

Ev sahibi bu üst sınırı aşamayacak; zam dönemi temmuz öncesi olan kiracılardan yeni bir artış talep edilemeyecek. Daha önce TÜFE 12 aylık ortalamasına göre belirlenen konut kira zamları; yüksek enflasyon döneminde sabitlenmiş, kiracıları korumak için iki yıldır yüzde 25 zam sınırı uygulanmıştı. Uygulama temmuz ayı itibarıyla sona eriyor. 1 Temmuz’dan itibaren konut kira zammında 12 aylık TÜFE ortalaması tavan sınır olacak.

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