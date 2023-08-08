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8 AĞUSTOS 2023 SALI - YIL: 54

Kiralarda 3 yılda yüzde 800 artış

08 Ağustos 2023, Salı 00:36
Türkiye’de barınma krizi gün geçtikçe derinleşirken yılın ikinci çeyreğinde tatil bölgelerindeki kiralar da hızla yükseldi.

Konut kiralarında getirilen sınırlama çözüm mü?
Kiralar tercihleri olumsuz etkiliyor

 

İstanbul Sarıyer’de ortalama kira 35 bin 294 lirayı bulurken, hem yerli hem de yabancı turistin gözdesi Bodrum’da kiralar İstanbul’u da solladı. Bodrum’da ortalama kiraların 40 bin 615 TL’ye kadar çıktığı belirtiliyor. Muğla’da 2019’dan bu yana kiralarda yaşanan artış yüzde 800’ü geçti. Fahiş kira artışları ile sık sık gündeme gelen Antalya’da ise son bir yıl içinde konut kiraları yüzde 70 arttı. Sözcü’den Sayime Başçı’nın aktardığı Gayrimenkul değerleme platformu Endeksa’nın verilerine göre, Yılın ikinci çeyreğinde Antalya’da ise ortalama metrekare konut kira fiyatları 140.95 TL, aylık kira fiyatı 15 bin 504 TL oldu. İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, kiralık daire sayısının az olmasının fiyatları da artırdığını söyleyerek eylül ayında yüzde 30 daha artış beklediklerini belirtti.

Haber Merkezi

 

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