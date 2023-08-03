Kiralar tercihleri olumsuz etkiliyor

Türkiye’de anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi tüm eğitim kurumlarını listeleyen ve her yıl binlerce üniversite için aday öğrenci talebi alan Neredeoku.com, 8 Haziran’a kadar devam edecek olan tercih maratonu ile ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı.

Üniversitelilerin kira kabusu YKS sonuçlarının açıklandığı günden bugüne kadar Neredeoku.com’a gelen 8.000’den fazla talep incelenerek hazırlanan trend raporu, artan vakıf üniversitesi fiyatları nedeniyle 2023 yılının kontenjanlarında büyük boşluklar yaşanabileceğini gösteriyor. Buna göre, 2022 yılında yüzde 83 olarak gerçekleşen yerleşme oranının bu yıl yüzde 75’lere gerilemesi bekleniyor. 2023 YKS’ye giren ve puanı hesaplanan öğrencilerin yerleşme oranının ise yüzde 25’ler civarında olabileceği görülüyor. Bu veriler, YKS’ye giren her 4 öğrenciden sadece 1’inin üniversiteye yerleşebileceğini gösteriyor. Türkiye’de özellikle son dönemde artan kira ve barınma fiyatları da öğrencilerin şehir dışı üniversitelerde okuma planlarını olumsuz etkiliyor. Neredeoku.com’un verileri, şehir dışındaki üniversite tercihlerinin üçte iki oranında azalabileceğini gösteriyor. İstanbul - Nihat Orhan

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