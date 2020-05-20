Kısa vadeli dış borç 170 milyar dolar

Merkez Bankası kısa vadeli borç istatiklerini açıkladı.

Mart sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç stoku, 168,9 milyar dolar oldu. Bunun 17,8 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23, Merkez Bankası’nın yüzde 5, özel sektörün ise yüzde 72 oranında paya sahip olduğu görülüyor.

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