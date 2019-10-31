Kredi kartı ile satışta komisyon sınırı

Kartlı satışlarda işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.6'lık üst sınır 1 Kasım'da yürürlüğe giriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan tebliğ değişikliğiyle kartlı işlemlerin ertesi gün nakde çevrilmesi halinde işletmelerin bankalara ödeyeceği komisyona getirilen yüzde 1.60'lık sınır yarın uygulanmaya başlıyor. Merkez Bankası'nca 'Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ'de 16 Ekim'de değişiklik yapılmış, bu kapsamda daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yeri komisyon oranlarına üst sınır belirlenmişti. Böylece, mal ve hizmet alımlarında işlem tutarlarının üye iş yerlerinin serbest kullanımlarına ertesi gün aktarılması halinde, her ne ad altında olursa olsun, üye iş yerine uygulanacak komisyon oranının yüzde 1.60'ı geçemeyeceği hükmü getirilmişti.

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