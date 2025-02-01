Kredi ve kredi kartı borcu 4 trilyon liraya yaklaştı

Tüketici kredileri ve kredi kartı borçları toplamda 4 trilyon TL’ye yaklaşırken, takipteki alacaklar da hızla artıyor.

Batık banka borcu 287 milyarı buldu

Kredi kartları plastik bir silâh İhtiyaç kredisi faizlerinin yüzde 70’e dayanmasına rağmen, vatandaşlar harcamalarına yetişmek için borçlanıyor. Sözcü’nün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 24 Ocak verileriyle hazırladığı haberine göre, bankacılık sistemindeki tüketici kredileri 2 trilyon TL’ye, kredi kartı borçları ise 1.8 trilyon TL’ye ulaştı. Bir ayda borç bakiyesi 159 milyar TL, bir yılda ise 1.2 trilyon TL arttı. Haber Merkezi

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