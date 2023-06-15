Kur Korumalı Mevduat'ın 2022 maliyeti 181.5 milyar TL oldu

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarındaki paranın toplamı 2,5 trilyon lirayı aştı. Bu miktar 121,6 milyar Amerikan Dolarına karşılık geliyor. Mart 2022-Nisan 2023 arasında KKM’nin toplam gideri 5,6 milyar Dolar oldu.

KKM’nin Türk ekonomisine maliyeti ise ayrı bir tartışma konusu. Dolar kurunu 20 lira seviyesinin altında tutmak için büyük bir mücadele veren TCMB’nin net rezervi eksiye düştü. TCMB Eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara KKM maliyetinin daha yüksek olduğunu savunuyor. Euronews Türkçe’nin haberine göre Kara, Merkez Bankası’nın “diğer” kalemindeki giderin bu zarara eklenmesi gerektiğini belirtiyor: “2022’de KKM’nin Hazineye maliyeti 92,5 milyar TL olmuştu. TCMB’ye maliyetini bilmiyorduk, bugünkü Yıllık Rapor ipucu veriyor. TCMB’nin kar/zarar tablosundaki “diğer” kalemi 89 milyar TL’ye işaret ediyor. Yani 2022’de KKM’nin kamuya toplam maliyeti kabaca 181,5 milyar TL olmuş.” Haber Merkezi

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