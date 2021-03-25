Kurda dalgalı günler geliyor

Eski Merkez Bankası baş ekonomisti Prof. Hakan Kara, Merkez Bankası’nın başına getirilmesinden 4,5 ay sonra Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla yaşanan dalgalanmanın başlangıç olduğunu, kurun ateşi sönmüş gibi görünse de uzun süre dalgalanma yaşanacağını vurguladı.

Cumhuriyet’in haberine göre Prof. Kara, “Merkez Bankası başkanının neden değiştiğini anlamak zor. Eğer amaç faizleri düşük tutmaksa böyle bir değişikliğin tam tersi etki yapacağı ortada. Eski Başkan kalsaydı belki yıl ortasından itibaren Merkez Bankası’nın faizini düşürmeye başlaması mümkün olacaktı” dedi. Kara, piyasaların son durumuna ilişkin olarak da “Kurun ateşi biraz sönmüş gibi görünse de bundan sonra bizi bir müddet epey dalgalı günler bekliyor. Son yıllarda ekonomide yaptığımız yanlışların faturasını ödemeye başladığımız bir döneme giriyoruz” yorumunu yaptı.

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