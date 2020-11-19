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19 KASIM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Küresel borçlar 272 trilyon doları aştı

19 Kasım 2020, Perşembe 17:00
KÜRESEL BORÇ SEVİYESİNİN KOVİD-19 SALGININDA KAMU VE ŞİRKET BORÇLARINDA KESKİN BİR ARTIŞLA 2020 SONUNDA 277 TRİLYON DOLARI BULMASI VE DÜNYA GSYH’SİNİN YÜZDE 365’İNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Küresel borç seviyesi, bu yılın Ocak-Eylül döneminde 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doları aştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Uluslararası Finans Enstitüsünün (IIF) yayınladığı “Küresel Borç Monitörü” raporuna göre, yılın üç çeyreğinde küresel borç tutarı 15 trilyon dolar artarak 272 trilyon doların üzerine yükseldi. Rapora göre, 2020’nun üçüncü çeyreğinin sonunda, üçüncü çeyrekte ekonomilerdeki toparlanmanın etkisiyle toplam borç dünyadaki toplam GSYH’nin yüzde 364’e ulaştı. IIF’nin raporunda, küresel borcun, Kovid-19 salgınında kamu ve şirket borçlarında keskin bir artışla yıl sonunda 277 trilyon doları bulması ve dünya GSYH’sinin yüzde 365’ine ulaşmasının beklendiği ifade edildi. Enstitünün raporuna göre, toplam GSYH’ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde hane halkına ait borçlar yüzde 49,2’ye (2019’da yüzde 47,1), finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 79,6’ya (2019’da 73,7) yükseldi. Aynı dönemde, kamuya ait borçlar yüzde 77,6 (2019’da 69,1) ve ankagibi finansal şirketlere ait borçlar da yüzde 65,6 (2019’da 62,8) düzeyindegerçekleşti.      

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN BORCU DA REKOR KIRDI      

Gelişmekte olan piyasalarda finansal olmayan şirketlerin borçlarının artışıyla yükselen borç seviyesine vurgu yapılan IIF raporunda, Hindistan, Çin, Güney Afrika, Brezilya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomilerin hanehalkı veşirketlerin borcunu içeren toplam borcunun bu yılın üçüncü çeyreğinde 76 trilyon doları aştığı bildirildi. Rapora göre, gelişmekte olan piyasaların borcunun GSYH’ye oranı da yüzde 222’den yüzde 248’ye yükseldi. IIF’in raporunda gelişmiş olan piyasalarda 2019’nın sonunda borcun GSYH’ye oranının yüzde 380 olduğu hatırlatılarak, bu oranın yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 432’ye yükseldiğine vurgu yapıldı. Rapora göre, Türkiye’de borçların GSYH’ye oranları dikkate alındığında, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre hane halkına ait borçlar yüzde 14,7’den yüzde 18’e, finansal olmayan şirketlere ait borçlar yüzde 65’ten yüzde 77,5’e, banka gibi finansal şirketlere ait borçlar yüzde 25,2’den yüzde 28,7’ye ve kamuya ait borçlar da yüzde 32,3’ten yüzde 43’e yükseldi.

AA

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