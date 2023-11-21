Maaş, kiraya yetmiyor

İstanbul’da asgari ücretli bir çalışan, maaşıyla ev kirasının sadece yüzde 67’sini karşılayabiliyor.

Türkiye genelinde satılık ve kiralık konut fiyatları özellikle son iki yıldır uçuşa geçti. Barınma sorunu her geçen gün artarken son 5 yılda, kiralık konutlardaki endeks yüzde 900’ü geçmiş durumda. Satılık konut endeksinde ise artış son 5 yılda 800’ü geçti. Ekim 2023 verilerine göre; konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 oranda düştü. Buna rağmen, Endeksa verilerine göre ise Türkiye genelinde 1 yılda ortalama konut fiyatları yüzde 103 oranında arttı. Habertürk’ten Esra Toptaş’ın yazısına göre, İstanbul’da artış yüzde 89,6 olurken, Ankara’da konut fiyatları yüzde 121,1, İzmir’de yüzde 98, Antalya’da yüzde 91, Adana’da yüzde 74,7, Muğla’da yüzde 110, Trabzon’da yüzde 99,3 oldu. Konut fiyatları artarken konut kira bedelleri de artış gösterdi. Türkiye’de kira bedeli 1 yılda yüzde 127,8 arttı. İstanbul’da artış yüzde 91, Ankara’da yüzde 178, İzmir’de yüzde 131 oldu. İstanbul’da 100 m2 konut kira bedeli ortalama 17 bin 111 lira seviyesine çıktı. Yani asgari ücretli bir çalışan, maaşıyla ev kirasının sadece yüzde 67’sini karşılayabiliyor. Ankara’da oran yüzde 82, İzmir’de ise yüzde 75.