Maaşın dörtte biri vergiye

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, gündemdeki asgari ücret ve vergi konuları hakkında açıklama yaptı.

Asgari ücret görüşmelerinin 1 Aralık’ta başlayacağını söyleyen Atalay, “Öyle bir noktaya geldik ki, asgari ücret lafı çıktığında, daha almadan, Ocak 1’de başlayacak, Şubat 1’de alacağız. Daha 2.5 ay var. Asgari ücret gündeme gelince zamlar gelmeye başlıyor” dedi.

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, Atalay, çalışanların en büyük sorunlarından birinin vergi olduğunu söyledi. Atalay, ortalama işçi ücretlerinin yakın zamana kadar yüzde 27 vergi dilimine aralık ayında girerken, artık mayıs ayında girdiğini, ocak ayında 20 bin lira olan net ücretin mart ayından itibaren düşerek aralık ayında 15.500 liraya indiğini belirterek vergi indirimi çağrısı yaptı. Atalay “Vergi diliminde acilen işçi lehine düzenleme yapmak gerekir. Çok kazanandan çok az kazanandan az. Benim paramı yıl sonunda 15.500 liraya düşürüyorsan bunu düşünmek lazım. Zam verdiğinde bunu vergiyle alıyorsun zaten. O zaman zam yapmanın anlamı yok. Çalışanların en büyük sorunlarından biri vergi. Bir an evvel acil çözüme ihtiyaç var” dedi.

Haber Merkezi