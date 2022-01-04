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4 OCAK 2022 SALI - YIL: 52

Market fiyatları düşmedi

04 Ocak 2022, Salı
TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, ARALIK AYINDA, MARKETTE 43 ÜRÜNÜN 37’SİNDE FİYAT ARTIŞI, 6’SINDA FİYAT AZALIŞI, ÜRETİCİDE İSE 35 ÜRÜNÜN 24’ÜNDE FİYAT ARTIŞI, 8’İNDE FİYAT AZALIŞI MEYDANA GELDİĞİNİ AÇIKLADI.

Türkİye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Aralık ayında üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini ve 2021 yılı üretici ve market arasındaki fiyat değişimlerini değerlendirdi.  Aralık ayında, markette 43 ürünün 37’sinde fiyat artışı, 6’sında fiyat azalışı, üreticide ise 35 ürünün 24’ünde fiyat artışı, 8’inde fiyat azalışı meydana geldiğini açıklayan Bayraktar, “Üreticide 3 üründe fiyatlar değişmezken, markette fiyatı değişmeyen ürün olmadı. Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün, marketlerde patlıcan, üreticilerde limon olurken, marketlerde fiyatı en fazla düşen ürün karnabahar, üreticide fiyatı en fazla düşen ürün marul oldu” dedi.  

ÜRETİCİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARIN SEBEBİ GİRDİ MALİYETLERİNİN ARTMASI 

2021 yılında üretici fiyatlarına baktığımızda genel olarak görülen artışta en önemli etken artan üretim maliyetleri olduğunu belirten Bayraktar, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Ürün bazında en fazla fiyat artışı patateste görüldü. Patates geçen yıl üreticide 80 kuruş iken bu yıl 3 lira 28 kuruştan satılmaktadır. Patates üretici fiyatında geçen yıla oranla yüzde 310 oranında artış yaşanmıştır. Geçen yıl pandemi sebebiyle tüketim yerlerinin kapalı olması sebebiyle patates üreticinin elinde kalmış ve TMO müdahalesi ile alım yapılmıştır. Geçen yıl ürünü elinde kaldığı için zarar eden üreticilerimizde fiyatlar bu yıl artış göstermiştir.” 

Ankara - Recep Gören 

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