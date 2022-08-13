"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Mazot ve gübre fiyatları düşmezse bu çiftçi biter

13 Ağustos 2022, Cumartesi 20:20
Denizli’nin Buldan ilçesinde çiftçilik yapan bir vatandaş, “Geçen sene damlama gübresini 200 liraya alıyorduk bu sene 1.250 lira. Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse” dedi.

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesinde bir üzüm üreticisi, “Geçen sene mazot 7 liraydı, bu sene 25 lira, ilaç öyle, şu gördüğünüz örtünün topu 1 buçuk dönüm geliyor. Geçen sene 3 milyardı topu şimdi 7 buçuk 8 milyar (7 bin 500 lira, 8 bin lira). Mazot öyle, ilaç öyle… Geçen sene damlama gübresi geçen sene 200 bine (200 liraya) alıyorduk bu sene 1 milyar 250 milyon (bin 250 lira). Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse” dedi.

“BAĞCILIK YAPAMAZ HİÇ KİMSE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üzüm üreticisi, artan maliyetlerden dert yanarak şunları söyledi: “Mesela ben 6 bin liraya üzüm verdim, 6 bin 500 lira. Bu marketlerin Rusya, mesela Sibirya bölgesinde de var, Moskova’da da var. Her yerinde var, 27 bin tane şubeleri var. Bu marketler sent üzerinden veya ruble üzerinden çalışıyor. Dün verilen fiyat, mesela 100 sent ise üzüm şimdi verdiği fiyat 50 sentmiş. 50 sente vermesi için buradan 3 bin 700, 3 bin 800 (3 lira 70 kuruş, 3 lira 80 kuruş) liradan mal alması lazım. Yani yarım dolar. Bunun tabi kasa maliyeti, palet maliyeti, işçi maliyeti, akaryakıt. Şimdi bu ne demek? Üreticinin zaafından yararlanıyorlar. Alaşehir’e de yağmur yağdı, buraya da yağmur yağdı, panik yapsın millet versin 4 liradan. Tabi kendi kazanıyor buradan. Geçen sene 4 liradan, 4 buçuk liradan üzüm verdik. 5 liraya satan da oldu. Geçen sene mazot 7 liraydı, bu sene 25 lira, ilaç öyle, şu gördüğünüz örtünün topu 1 buçuk dönüm geliyor Sayın Vekilim. Geçen sene 3 milyardı topu şimdi 7 buçuk 8 milyar (7 bin 500 lira, 8 bin lira). Mazot öyle, ilaç öyle… Geçen sene damlama gübresi geçen sene 200 bine (200 liraya) alıyorduk bu sene 1 milyar 250 milyon (bin 250 lira). Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse.”

MALİYETİ DÜŞMEZSE  FİYATLAR DÜŞMEZ

Karaca, şu açıklamayı yaptı: “Bu ülkenin Tarım Bakanı var. Bu ülkenin tarım bakanı çıkar bunu açıklar. Ama ne zaman açıklar, 1 sene önce açıklar. 2022 yılının üzümünü ben sezon başında şu fiyattan alacağız der. Devlet olarak bu fiyattan alacağız der ama bugün ne oldu, ayın 10’nunu geçti, ayın 20’sine geliyor. Ben şunu açıkça söyleyeyim sezonun başında açıklanır, sezon başında herkes üzümünü kuru mu olacak, yaş mı olacak ürününü nasıl satacağını belirler. Ona göre yolunu çizer. Bir de devletin, çiftçinin maliyetini düşürmesi lazım. Üreticinin maliyeti düşmezse fiyatlar düşmez.”

Denizli - anka

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İşsizlik hesaplama yöntemi güncellenmeli

    Trafik sigortasına yüzde 20 zam

    Mazot ve gübre fiyatları düşmezse bu çiftçi biter

    Kariyer sınavına tepki

    Emekliyi promosyona muhtaç edenler utansın

    243 milyon elektrik faturası ödenemedi

    Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

    Güney Kore'de ölü sayısı 14'e yükseldi

    Trump'ın evinden “çok gizli” damgalı 11 set belge alınmış

    Karadağ'da 3 günlük yas ilan edildi

    Suudi Arabistan'dan tüm vize türlerine umre izni

    9 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

    Vatandaş temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor

    Çakırözer Meclis'e çağrıda bulundu: Yeni Asya’nın ilân ambargosu kaldırılmalı

    Doktorlar aşırı iş yükü ile baş başa

    İktidara çağrı: İsrafı durdurun

    Benzine zam

    ​Baskın seçim ihtimali var

    Emekli nasıl geçinsin?

    Fransa'da son 70 yılın en kurak dönemi

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Kim hangi tarafta?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Muhalefet, AKP’nin oyununa gelmemeli
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tesanüd, meşverete uymakla sağlanır
    Faruk ÇAKIR

    Çocukları saran tehlike
    Çetin ACAR

    Risale-i Nuru okuyarak mücadele
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Gönderecek misiniz, göndermeyecek misiniz?
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları - 7
    Adnan NACİR

    Liya-katline ferman
    Rifat OKYAY

    Büyük adam mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.