Mazot ve gübre fiyatları düşmezse bu çiftçi biter

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesinde bir üzüm üreticisi, “Geçen sene mazot 7 liraydı, bu sene 25 lira, ilaç öyle, şu gördüğünüz örtünün topu 1 buçuk dönüm geliyor. Geçen sene 3 milyardı topu şimdi 7 buçuk 8 milyar (7 bin 500 lira, 8 bin lira). Mazot öyle, ilaç öyle… Geçen sene damlama gübresi geçen sene 200 bine (200 liraya) alıyorduk bu sene 1 milyar 250 milyon (bin 250 lira). Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse” dedi.

“BAĞCILIK YAPAMAZ HİÇ KİMSE”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent mahallesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Üzüm üreticisi, artan maliyetlerden dert yanarak şunları söyledi: “Mesela ben 6 bin liraya üzüm verdim, 6 bin 500 lira. Bu marketlerin Rusya, mesela Sibirya bölgesinde de var, Moskova’da da var. Her yerinde var, 27 bin tane şubeleri var. Bu marketler sent üzerinden veya ruble üzerinden çalışıyor. Dün verilen fiyat, mesela 100 sent ise üzüm şimdi verdiği fiyat 50 sentmiş. 50 sente vermesi için buradan 3 bin 700, 3 bin 800 (3 lira 70 kuruş, 3 lira 80 kuruş) liradan mal alması lazım. Yani yarım dolar. Bunun tabi kasa maliyeti, palet maliyeti, işçi maliyeti, akaryakıt. Şimdi bu ne demek? Üreticinin zaafından yararlanıyorlar. Alaşehir’e de yağmur yağdı, buraya da yağmur yağdı, panik yapsın millet versin 4 liradan. Tabi kendi kazanıyor buradan. Geçen sene 4 liradan, 4 buçuk liradan üzüm verdik. 5 liraya satan da oldu. Geçen sene mazot 7 liraydı, bu sene 25 lira, ilaç öyle, şu gördüğünüz örtünün topu 1 buçuk dönüm geliyor Sayın Vekilim. Geçen sene 3 milyardı topu şimdi 7 buçuk 8 milyar (7 bin 500 lira, 8 bin lira). Mazot öyle, ilaç öyle… Geçen sene damlama gübresi geçen sene 200 bine (200 liraya) alıyorduk bu sene 1 milyar 250 milyon (bin 250 lira). Yüzde 500 arttı. Bizim gelirlerimiz aynı. Bu çiftçi biter. Bağcılık yapamaz hiç kimse.”

MALİYETİ DÜŞMEZSE FİYATLAR DÜŞMEZ

Karaca, şu açıklamayı yaptı: “Bu ülkenin Tarım Bakanı var. Bu ülkenin tarım bakanı çıkar bunu açıklar. Ama ne zaman açıklar, 1 sene önce açıklar. 2022 yılının üzümünü ben sezon başında şu fiyattan alacağız der. Devlet olarak bu fiyattan alacağız der ama bugün ne oldu, ayın 10’nunu geçti, ayın 20’sine geliyor. Ben şunu açıkça söyleyeyim sezonun başında açıklanır, sezon başında herkes üzümünü kuru mu olacak, yaş mı olacak ürününü nasıl satacağını belirler. Ona göre yolunu çizer. Bir de devletin, çiftçinin maliyetini düşürmesi lazım. Üreticinin maliyeti düşmezse fiyatlar düşmez.”

