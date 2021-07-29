MB enflasyon hedefini yükseltti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü enflasyon raporunda 2021 sonu enflasyon beklentisini yükseltti.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun, enflasyonun yılın son çeyreğinde belirgin bir şekilde düşeceğini söylemesine karşın, yıl sonu beklentisi yüzde 12,2’den yüzde 14,1’e çıkartıldı. Merkez Bankası, 2022 yıl sonu için yüzde 7,5 olan enflasyon tahminini de yüzde 7,8 çıkartırken, 2023 enflasyon tahmini ise yüzde 5 olarak kaldı. Yılın 3. Enflasyon Raporu’nu açıklayayan Kavcıoğlu konuşmasında “2. çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek olacağını” bildirdi.

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