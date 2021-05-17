"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Millet icralık

17 Mayıs 2021, Pazartesi 18:00
Niğde Milletvekili Fethi Gürer, bu yılın ilk 4 ayında icra ve iflas dairelerinde dosya sayısının 2,5 milyona yaklaştığını belirterek, “Esnaftan çiftçiye, işçiden sanayiciye toplumun tüm kesimleri icra kıskacında” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yılın ilk 4 ayında icra ve iflâs dairelerine dosya sayısının 2,5 milyona yaklaştığını belirterek, “Esnaftan çiftçiye, işçiden sanayiciye toplumun tüm kesimleri icra kıskacındayken, AKP iktidarı sorun yokmuş gibi davranarak sorunların görülmeyeceğini düşünüyor. TÜİK verileri ile işsizliği ve enflasyonu düşük tutarak toplumun da bu verilere inanmasını bekliyor. Vatandaş duyduğu değil yaşadığını biliyor” diye konuştu. Gürer, hayat pahalılığı, ekonomik krizler ve pandemi sürecinin neden olduğu sorunlarla boğuşan ülkemizde, dosyaların icra ve iflas dairelerine sığamaz duruma geldiğini söyledi. 

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYORLAR

Ekonomik buhran sebebiyle, vatandaşın kredilerle yaşamaya çalıştığını söyleyen Gürer, “Bu yılın  ilk 2 ayındaki verilere göre, tüketici kredisini ödeyemeyen 75 bin kişi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 76 bin kişinin bankalar tarafından icraya verilmesi, yaşanılan sorunun boyutlarını gösteriyor” diye konuştu. Gürer,  ülkemizde her kesimden insanın gelirleri daralırken zorunlu giderlerinin arttığına işaret ederek “Son 5 yılda bankalara tüketici kredisini ödeyemeyen 2 milyon 357 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen 2 milyon 475 bin kişinin olması ekonomide yaşanan tıkanmanın yansımasıdır” dedi.

İCRA DOSYASI SAYISI ARTTI 

İcra ve iflâs dosyalarındaki artışa da vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra ve iflâs dairelerine bu yılın ilk 4 ayında 2,5 milyona yakın yeni dosya açıldığına vurgu yaptı. Yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 500 binden fazla artığına dikkat çeken Gürer, icra dairelerindeki derdest olan dosya sayısının da 22 milyon civarında olduğunun belirlendiğini kaydetti.

ÇİFTÇİ, ESNAF HER KESİM ZORDA

Çiftçilerin yaşadığı sorunların benzerinin esnafların da yaşandığını anlatan Gürer, “Artan maliyetler, insanların alım gücünün zayıflaması ile birlikte işçinin ve emeklinin açlık sınırının altında ücret alması bu kesimlerin alım gücünü zayıflatıyor. Bu durumda da esnaf ciddî derecede kan kaybediyor. Her yıl yüzbinlerce esnaf, bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icralık duruma düşüyor. Borçlarını ödeyemediği için canına kıyan esnaf ve sanatkârların varlığı büyük acı veriyor. Toplum her kesimi fakirleşiyor ve yandaş müteahhitler dışında işi tıkır tıkır yürüyen yok ” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi

Okunma Sayısı: 241
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BMGK, İsrail'in saldırılarını görüşecek

    180’i aşkın entelektüel ve bilim insanından UCM’ye çağrı: İsrail’e güvenmeyin

    'Salgını yeniden büyük ölçüde kontrol altına aldık'

    'Sonbaharda yeni pik olabilir'

    3 ayda 2 bin 694 şirket kapandı

    Fatura yine esnafa çıktı

    Millet icralık

    Hamaset yetmiyor

    Soylu, bütün iddiaların araştırılmasını istedi

    Aktivist Halper: Siyonizmin amacı İsrail'i bir Yahudi ülkesi yapmak ve Filistinlileri saf dışı etmektir

    'İklimsel ve mevsimsel her aksaklık arı ölümlerine sebep oluyor'

    'Dünya, Filistinli kadınlar için de yeterli tepkiyi vermiyor'

    İslam dünyası İsrail'e karşı neler yapabilir?

    Dünya genelinde yapılan aşı sayısı 1.5 milyara yaklaştı

    İsrail'in saldırılarında şehit sayısı 200'e yükseldi

    Türkiye Kupası finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak

    "Rehavete kapılırsak kısa sürede eski rakamlara geri döneriz'

    'Tam Kapanma' salgınla mücadeleyi nasıl etkiledi?

    Türkiye Kupası sahibini bekliyor

    Myanmar'da ölü sayısı 796'ya yükseldi

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Dünya, Gazzeli bebeği konuşuyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bu gözü dönmüşlüğü kim durduracak?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Kendimizi sorgulamaya ne dersiniz?
    Genel

    Bir Salih Oral abi geçti fani dünyadan…
    Genel

    Demokrasi istiyoruz
    Risale-i Nur'dan

    Bu zamanın farz vazifesi ittihad-ı İslâm’dır
    Yeni Asya'dan Size

    28 Şubat’ta Kutlular Ağabey
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’la İzmit’te yapılan mülâkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.