Millet icralık

Niğde Milletvekili Fethi Gürer, bu yılın ilk 4 ayında icra ve iflas dairelerinde dosya sayısının 2,5 milyona yaklaştığını belirterek, “Esnaftan çiftçiye, işçiden sanayiciye toplumun tüm kesimleri icra kıskacında” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bu yılın ilk 4 ayında icra ve iflâs dairelerine dosya sayısının 2,5 milyona yaklaştığını belirterek, “Esnaftan çiftçiye, işçiden sanayiciye toplumun tüm kesimleri icra kıskacındayken, AKP iktidarı sorun yokmuş gibi davranarak sorunların görülmeyeceğini düşünüyor. TÜİK verileri ile işsizliği ve enflasyonu düşük tutarak toplumun da bu verilere inanmasını bekliyor. Vatandaş duyduğu değil yaşadığını biliyor” diye konuştu. Gürer, hayat pahalılığı, ekonomik krizler ve pandemi sürecinin neden olduğu sorunlarla boğuşan ülkemizde, dosyaların icra ve iflas dairelerine sığamaz duruma geldiğini söyledi.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMİYORLAR

Ekonomik buhran sebebiyle, vatandaşın kredilerle yaşamaya çalıştığını söyleyen Gürer, “Bu yılın ilk 2 ayındaki verilere göre, tüketici kredisini ödeyemeyen 75 bin kişi ve kredi kartı borcunu ödeyemeyen 76 bin kişinin bankalar tarafından icraya verilmesi, yaşanılan sorunun boyutlarını gösteriyor” diye konuştu. Gürer, ülkemizde her kesimden insanın gelirleri daralırken zorunlu giderlerinin arttığına işaret ederek “Son 5 yılda bankalara tüketici kredisini ödeyemeyen 2 milyon 357 bin, kredi kartı borcunu ödeyemeyen 2 milyon 475 bin kişinin olması ekonomide yaşanan tıkanmanın yansımasıdır” dedi.

İCRA DOSYASI SAYISI ARTTI

İcra ve iflâs dosyalarındaki artışa da vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, icra ve iflâs dairelerine bu yılın ilk 4 ayında 2,5 milyona yakın yeni dosya açıldığına vurgu yaptı. Yeni dosya sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 500 binden fazla artığına dikkat çeken Gürer, icra dairelerindeki derdest olan dosya sayısının da 22 milyon civarında olduğunun belirlendiğini kaydetti.

ÇİFTÇİ, ESNAF HER KESİM ZORDA

Çiftçilerin yaşadığı sorunların benzerinin esnafların da yaşandığını anlatan Gürer, “Artan maliyetler, insanların alım gücünün zayıflaması ile birlikte işçinin ve emeklinin açlık sınırının altında ücret alması bu kesimlerin alım gücünü zayıflatıyor. Bu durumda da esnaf ciddî derecede kan kaybediyor. Her yıl yüzbinlerce esnaf, bankalara ve kredi kefalet kooperatiflerine olan borçlarını ödeyemediği için icralık duruma düşüyor. Borçlarını ödeyemediği için canına kıyan esnaf ve sanatkârların varlığı büyük acı veriyor. Toplum her kesimi fakirleşiyor ve yandaş müteahhitler dışında işi tıkır tıkır yürüyen yok ” şeklinde konuştu.

Ankara - Ahmet Terzi