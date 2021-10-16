Motorine 23 kuruş zam gelecek

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) açıklamasına göre 19 Ekim Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Akaryakıt mamûllerine peş peşe zam gelmeye devam ediyor. 18 Ekim Pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litresine 23 kuruş zam yapılacak. Zamlı tarife ile İstanbul’un Avrupa yakasında motorinin litresi 8,16 TL’ye yükselecek.

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