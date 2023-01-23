Nebati: İhracatın artması için TL’nin değer kaybetmesi şart

Türk Lirası’nın (TL) değeri günden güne erirken, fahiş bir hale gelen hayat pahalılığı karşısında vatandaşın ekonomik gücü de tükenmeye devam ediyor.

Ekonomi yönetimi, döviz kurunun yükselişine karşı Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemi gibi “tedbirler” ortaya koyarken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün Kanal 7’de konuk olduğu bir programda, TL’nin değer kaybıyla alakalı ilginç açıklamalarda bulundu. Karar’ın haberine göre Nebati, ithalatın artması ve işsizliğin önüne geçmek için TL’nin değerinin düşmesi gerektiğini ama “optimal” (en uygun) seviyenin tutturulması gerektiğini savundu. Haber Merkezi

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