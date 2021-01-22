O işçilerin mağduriyetleri Meclis’te

SP KONYA MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR KARADUMAN, ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE ÇALIŞAN 8600 GEÇİCİ İŞÇİNİN İŞ AKDİ İLE İLGİLİ MAĞDURİYETLERİNİ MECLİSE TAŞIDI.

SP Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan 8600 geçici işçinin iş akdi askıya alındığını, işçiler bir süre işsiz kaldıktan sonra tekrar işe alındığını belirterek, bu durumun işçilerin mağduriyetine yol açtığını söyledi. Tarım Ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplandırılmasını isteğiyle Meclis Başkanlığı’na önerge veren Karaduman, “Yeni alımlarla birlikte Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yönetici, memur ve işçi pozisyonlarında çalışan toplam personel sayısı kaçtır? Yangınları önlemek için sahada aktif görev alan personel sayısı yeterli midir?

FARKLILIKLARIN SEBEBİ NE?

Geçici orman işçilerinin kadrosuz şekilde 9 ay 29 gün çalıştırılmasının sebebi nedir? Bu çalışma süresi neden kimi zaman 5 ay 29 gün olabiliyor? Bu farklılığın sebebi nedir?

Geçici orman işçilerini kadroya geçirerek mağduriyetlerini gidermek, orman yangınlarının önlenmesi ve ormanların geliştirilmesi için sürekli bir çalışmanın yapılabilmesini sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?” şekline sorular sordu.

Ankara - Adnan Solmaz