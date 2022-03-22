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22 MART 2022 SALI - YIL: 53

OiOi Uyku Arkadaşı miniklerin en yakın arkadaşı!

22 Mart 2022, Salı 15:18
Bebeklerin sağlıklı ve düzenli uyku alışkanlığı kazanması için tercih edilen ve özellikle 0-4 yaş arası dönemde bebeğin uykuya daha kolay dalmasını, kendini güvende hissetmesini sağlayan genellikle oyuncaklı emziklerdir.

OiOi Uyku Arkadaşı bebeklerin emme ve dokunma ihtiyacını aynı anda karşılayarak onlara uyku saatlerinde de arkadaşlık yapmaya devam ediyor. 

Peki hem ebeveynler tarafından çok tercih edilen miniklerin çok sevdiği OiOi Uyku Arkadaşı neden tercih ediliyor? 

• Medikal sınıf %100 premium silikondan üretilen tek boy emziğiyle doğumdan itibaren kullanıma uygundur, damak dostudur.

• Uyku Arkadaşı sayesinde, emzik bebeğin ağzından düştüğünde yakın bir mesafede kalır. Böylece bebek emziğine kolayca ulaşır, annenin uykusu bölünmez.

• Uyku Arkadaşı’nın yumuşak dokusunu hissetmek bebeğinizi sakinleştirir, uykuya dalmasını kolaylaştırır.

• Uyku Arkadaşı’nın boyutu ve ağırlığı miniklerin kontrol edebilecekleri şekilde hassasiyetle tasarlanmıştır.

• Parmak emme alışkanlığının oluşmasını engellemeye yardımcıdır.

• Emzik, oyuncağıyla birlikte elde yıkanabilir, sterilizatörde temizliğe uygundur. 

OiOi Türkiye Hakkında:

OiOi’nin hikayesi bir anne tecrübesi ile başladı. Şirketin kurucu ortaklarından Hande Todd, annelik hayatına kolaylık katan ürünleri, bebeklerin sağlık ve konforunu ön planda tutarak tasarladı.

Markanın felsefesi, ürünleri bir anne detaycılığıyla tasarlamak ve yine bir anne özeniyle üretmek.

İnovatif, pratik, samimi ve özenli yaklaşımıyla kurulduğu günden beri annelerin hayatını kolaylaştıran OiOi, ABD ile Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Minikoioi markasıyla 60’tan fazla ülkede satışa sunulmaktadır.

Tüketiciye olan sorumluluğunun bilincinde olan OiOi'nin tüm ürünleri gıda sınıfı %100 premium silikondan üretilmektedir. 

OiOi; Lateks, BPA, PVC ve Fatalat içermeyen yüksek kalite ürünlerinin Avrupa Birliği Güvenlik Standartları’na uygunluğunu, akredite olmuş uluslararası test kuruluşlarına test ettirip, onaylatmaktadır.

*Damak sağlığı açısından emzik kullanımının 2 yaş itibariyle azaltılması ve 4 yaşa kadar bırakılması tavsiye edilir.

www.oioiturkiye.com

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