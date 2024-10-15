Hükümet, Savunma Sanayii Destekleme Fonu için bir dizi yeni vergi getirirken en çok kredi kartlarına getirilen vergi dikkat çekti.

100 bin liralık kredi kartlarından 750 liralık vergi alınmasını öngören düzenlemeye yönelik eleştiriler artıyor. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara kredi kartı vergisine “Son dönemdeki bazı vergi/harç/katkı payı düzenlemeleri (mesela yurt dışı çıkış harcının 500 TL’ye çıkarılması, kredi kartı limitine göre 750 TL katkı alınması vs.) alt gelir grubunu kollayan fakat en üst gelir grubuna da pek dokunmayan uygulamalar. Olan orta sınıfa oluyor” tepkisini gösterdi. Haber Merkezi

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