Orta sınıf eridi

Tarım Girişim’de (EGCYO) yönetim kurulu üyesi Güldem Atabay, “AKP hükümeti, ekonominin temellerine nasıl bir bomba yerleştirdiğinin farkında değil. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve ‘batık’ merkez bankası, borçlu bir reel sektör. Eriyen orta sınıf” dedi.

Atabay, artıgerçek’teki yazısında, ayrıca şu ifadeleri de kullandı: “Ekonomik büyümenin kalitelisinin dengeli ve sürdürülebilir büyüme olduğunu duymak istemeyen, pandemi sonrası dönemde ve özellikle yüksek enflasyon döneminde sabit gelirlinin desteklenmesini gereğini atlayarak geriden gelen ücret ayarlamaları ile sınırlayan Erdoğan hükümetinin ekonomi modelinin Türkiye ekonomisinde yarattığı büyük kırılma özetle bu.

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Büyüme ile göz kararttılar

“28 Temmuz’da TCMB Başkanı Kavcıoğlu’nun hiç bir beis duymadan yalanlar ve aldatmacalar eşliğinde halka sunduğu Enflasyon Raporu’nda 2022 sonu TÜFE enflasyonu sene başında beklediği %20 seviyesinden %60’a “güncelledi.”. Raporun detaylarını tartışmak zaman kaybı. Bir merkez bankası başkanı olarak üstlendiği sorumluluğun zerre kadar farkında olmadığını ya da umursamadığını yansıtan akıl almaz konuşmasında dünyada hemen her ülkede hâkim olan durgunluk riskinin Türkiye’de olmadığıyla övünecek kadar kendine pay çıkardı. Bunun nedeni ise Türkiye’de merkez bankası başta ekonomiyi yöneten hiçbir biriminin enflasyonu düşürme politikası uygulamaması. Dünyanın durgunluk riski yaşayan tüm ekonomilerinde durgunluğun ufukta görülme nedeni Türkiye’dekinin onda biri olmasına rağmen yükselen enflasyonu düşürmek yolunda para politikasının sıkılaştırılması.Büyüme ile gözünü karartan AKP hükümeti Türkiye ekonomisinin temellerine nasıl bir bomba yerleştirdiğinin farkında değil. Yüksek enflasyon, yüksek cari açık ve “batık” bir merkez bankası yanında borçlu bir reel sektör. Eriyen orta sınıf.”

Haber Merkezi