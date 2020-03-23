Otokar'dan üretime 2 hafta ara

Üretim dışında kalan operasyonlar, şirketin İş Sürekliliği Planı ve çalışan sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecek.

Otokar, koronavirüs salgınının etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler kapsamında, 25 Mart'tan itibaren üretim faaliyetlerine 14 gün ara vereceğini duyurdu. Otokar'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkelerinden yapılan tedarik ve teslimat süreçlerinde yaşanan aksamalar nedeniyle şirketimiz üretim faaliyetlerine 25.03.2020 tarihinden başlamak üzere 14 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı. Üretim dışında kalan operasyonların, şirketin İş Sürekliliği Planı ve çalışan sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edeceği belirtildi. AA

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