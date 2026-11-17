Eğitim bütçesindeki büyümenin merkezî bütçenin gerisinde kaldığını vurgulayan DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Eğitim, medeniyet ve gelecek meselesidir” dedi.

Demokratik Etütler ve Eğitim Stratejik Araştırma Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, 2027 yılı eğitim bütçesinin hem kaynak miktarı hem de harcama öncelikleri açısından yetersiz olduğunu belirtti. Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin yüzde 82’sinin personel ve sosyal güvenlik giderlerine ayrıldığını, yatırımlara ayrılan payın ise yüzde 7,75’te kaldığını vurgulayan Avcı, 98,35 milyar liralık alternatif kaynak dağılımı teklif etti. Avcı, “Bugün Türkiye’nin önünde yalnızca bir bütçe meselesi değil, bir medeniyet, kalkınma ve gelecek tasarımı meselesi bulunmaktadır” dedi. Avcı, “Eğitim, ülkenin en büyük stratejik önceliğiyse bunun bütçedeki karşılığı nerede?” diye sordu.

Okul yemeği hayata geçirilmeli

Türkiye’nin eğitim meselesi yalnızca müfredat, sınav ve öğretmen meselesi olmadığını, aynı zamanda derin bir fırsat eşitliği meselesi olduğunu söyleyen Avcı, “Bugün ekonomik imkânsızlıklar sebebiyle yeterli beslenemeyen, eğitim materyallerine ulaşamayan, internet erişimi bulunmayan ve okul dışında öğrenme imkânlarından yoksun milyonlarca çocuğumuz bulunmaktadır. Bir çocuğun başarısını ailesinin gelir düzeyi belirliyorsa, gittiği okul belirliyorsa orada gerçek bir fırsat eşitliğinden söz edemeyiz. Bu sebeple bütün resmî okullarda ücretsiz ve dengeli okul yemeği programının aşamalı olarak hayata geçirilmesini öneriyoruz” diye konuştu.

ANKARA / YENİ ASYA - MEHMET KARA