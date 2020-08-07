Otomobilde talep artarak sürecek

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Temmuz ayındaki 87 bin 401 adetlik otomobil ve hafif ticarî araç satışı ile bir rekora imza atıldığını söyleyerek, “Rekor getiren satışlar ile ekonomiye olan güven tazelenmiştir. Bunun yansımasını otomobil satışlarında da görmekteyiz. Bunun yanında özellikle kamu banka- larının başlattığı kampanya ile sıfır taşıtta finansman imkânı tanımaları Temmuz ayındaki bu ivmelenmeye katkı sağlamış ve satışları domine etmiştir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de sağlık güvenliği endişesi ile önümüzdeki aylarda da bireysel kullanıma olan talep, otomotivde hareketi artıracaktır” dedi.

Pazar, 700-750 bin olur Geçen yıl Temmuz ayında 17 bin 927 olan satış rakamının bu yılın Temmuz ayında 87 bin 401 adede ulaştığını belirten Şahsuvaroğlu “Yeni kısıtlamaların gündemde olmayacağını düşünerek pazarın bundan sonraki dönemde de daha iyi olacağı yönündeki görüşlerimizi korumaktayız. Bu yılın, temmuz temposuyla devam etmesiyle 700-750 bin adetlik seviyelerde tamamlanacağını ön- görüyoruz” şeklinde konuştu. Şahsuvaroğlu, şartların normal olarak devam etmesi halinde tedarik sorunun da kademeli olarak çözüleceğini de söyledi.

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