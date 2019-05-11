Otomotivde üretim de, ihracat da azaldı

Türk otomotiv sanayiinin üretim ve ihracatta yaşadığı daralma yılın dördüncü ayında da devam etti.

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Nisan ayına ait verilerine göre, toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 azalarak 489 bin 429 adet, otomobil üretimi ise yüzde 14 azalarak 322 bin 281 adet oldu. Bu dönemde toplam ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 oranında azalarak 426 bin 26 adet seviyesinde gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise yüzde 12 oranında azaldı ve 275 bin 967 adet olarak kaydedildi. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48 oranında azalarak 123 bin 155 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 47 daraldı ve 93 bin 228 adet olarak gerçekleşti.

İç pazar yüzde 51 daraldı

Ocak-Nisan ayını kapsayan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre ticarî araç pazarı yüzde 51 daraldı. Hafif ticarî araç pazarı yüzde 50 oranında daralırken, ağır ticarî araç pazarında ise yüzde 60 oranında azalma kaydedildi. Aynı dönemde toplam ticarî araç ihracatı yüzde 2 artış gösterirken hafif ticari araç ihracatı yüzde 1, ağır ticari araç ihracatı ise yüzde 36 artış gösterdi.