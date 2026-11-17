Sözcü TV ve sozcu.com.tr’ye polis operasyonu düzenlenmesi ve kayyum atanması hakkında konuşan Sözcü Medya grubunun avukatı Ersan Barkın aramanın Yargıtay’ın beraat onadığı bir dosyaya dayandırıldığını belirtirken, barolar ve gazetecilik örgütleri kararı "basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına ağır bir müdahale" olarak nitelendirdi.

Türk medyasında güne damgasını vuran gelişmede, Sözcü Medya Grubu bünyesindeki yayın organlarına yönelik şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında kanal binasında polis ekipleri tarafından arama başlatılırken, Sözcü TV ve internet sitesi sozcu.com.tr yönetimine kayyum atanmasına karar verildi.

Avukat Barkın: "Yargıtay'ın suç olmadığını onadığı dosyaya istinaden yapılıyor"

Kanalda gerçekleştirilen polis aramasına nezaret eden Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, sürecin hukuki boyutuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan işlemin hukuki dayanağını eleştiren Barkın, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay'ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve sozcu.com.tr'yi kapsıyor."

Barolardan Anayasa ve AİHS vurgusu

Operasyon ve kayyum kararının duyulmasının ardından hukuk camiasından tepkiler gecikmedi. Ankara Barosu ve İzmir Barosu, yaptıkları açıklamalarla müdahalenin anayasal güvencelere aykırı olduğuna dikkat çekti.

Ankara Barosu Başkanı Elçin Özge Şimşek Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Anayasa’nın 26. ve 28. maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10. maddesini hatırlattı. Çağlayan, "Yayın kuruluşlarının editoryal bağımsızlığına yönelik ezbere dönüşen sistemli müdahaleler, basın özgürlüğünü ve halkın haber alma hakkını doğrudan tehdit ediyor. Daha da önemlisi, bu müdahaleler basının kamusal denetim işlevini de ortadan kaldırma tehlikesi taşıyor" dedi.

Yazılı bir açıklama yayımlayan İzmir Barosu, polis baskınları ve idari tasarruflarla yönetimlere el konulmasının yurttaşların gerçeklere ulaşma hakkını hedef aldığını belirtti. Açıklamada, "Kayyım uygulamalarının bir cezalandırma ve yayın çizgisine müdahale aracına dönüştürülmesi, hukuk güvenliği ve mülkiyet hakkı ilkeleriyle bağdaşmamaktadır" denilerek yetkililere karardan vazgeçme çağrısı yapıldı.

Gazetecilik örgütleri: "Halkın haber alma hakkına darbe"

Basın meslek örgütleri ve sendikalar da peş peşe yayımladıkları mesajlarla Sözcü TV çalışanlarıyla dayanışma içinde olduklarını duyurdu ve geçmişte diğer kanallara yönelik uygulanan benzer kararları hatırlattı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS): "Tele1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV" hatırlatmasında bulunan TGS, kanallara tek tek kayyum atanmasının haberin halkla buluşmasını engellediğini belirterek iktidarı bu uygulamalardan vazgeçmeye çağırdı.

"Tele1, Halk TV ve şimdi de Sözcü TV" hatırlatmasında bulunan TGS, kanallara tek tek kayyum atanmasının haberin halkla buluşmasını engellediğini belirterek iktidarı bu uygulamalardan vazgeçmeye çağırdı. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD): Bağımsız medyaya yönelik kayyum uygulamalarının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken ÇGD, "Gerçeğin üzerini örtemez, gazetecileri susturarak hakikati yok edemezsiniz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz" açıklamasını yaptı.

Bağımsız medyaya yönelik kayyum uygulamalarının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken ÇGD, "Gerçeğin üzerini örtemez, gazetecileri susturarak hakikati yok edemezsiniz. Gazetecilik suç değildir. Özgür basın susturulamaz" açıklamasını yaptı. DİSK Basın-İş: Kararı "halkın haber alma hakkına yönelik vurulan ağır bir darbe" olarak tanımlayan sendika, operasyonun yalnızca ekranı karartmakla kalmadığını, teknik ekipten habercilere kadar yüzlerce basın emekçisinin geleceğini ve ekmeğini belirsizliğe sürüklediğini vurguladı.