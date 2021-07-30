Pazardaki fiyatlar cep yakıyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vatandaşın alım gücünün düştüğünün net bir şekilde görüldüğüne dikkat çekerek “Pahalılık vatandaşın canına tak etti, ne alan ne de satan memnun” dedi.

Pazarcı esnafı, “Pazarı gezip görüyorsunuz. Bu saatlerde pazarda kalabalıktan geçilmezdi. Vatandaş pazara dahi gelecek hali kalmadı. Pazarda birkaç fileyi dolduran vatandaşlar artık tek fileyi bile dolduramaz oldu. Bu durum elbette pazarcı esnafı olarak bizleri de olumsuz yönde etkiliyor. Bizde sattığımız ürünü neredeyse aldığımız fiyata satıyoruz” diye konuşuyor.

Ciddî miktarda arttı

Alış veriş için pazara gelen vatandaşlar da fiyatlardaki pahalılığa dikkat çekti. CHP Milletvekiline dert yanan vatandaş, “Pazarda satılan ürünlerin çoğu mevsim ürünü, her yıl bu dönemde yerli ürün çıktığında fiyatlar düşerdi. Bu yıl tersi oldu. Birkaç ay içinde pazarlardaki fiyatlar ciddi miktarda arttı. Bir yıl önce haftalık meyve, sebze ve mutfak ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz 100 lira ile şimdi 1-2 kilo meyve ve sebze alabiliyoruz. Geçen yıl 100 liraya doldurduğumuz fileyi bu yıl 200 liraya bile dolduramıyoruz” dediler.

Ankara – Ahmet Terzi