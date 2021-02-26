Piyasalar yine dalgalı kimse ikna olmadı

Erdoğan’ın “MB döviz rezervlerini, finansal dalgalanmaları önlemek için kullandık” sözü, yine gerilen piyasalardaki dalgalanma eşliğinde tartışılıyor.

DOLAR 7 LİRAYI YİNE GEÇTİ

Erdoğan’ın sözü, muhalefetin yoğun şekilde gündeme getirdiği “130 milyar dolar nereye gitti?” sorusunu daha da boyutlandırarak tekrar tartışmaya açarken, doların yine 7 TL’yi geçmesi Albayrak’ın kabineye dönme ihtimaliyle de irtibatlandırılıyor.

EKRANDA NİYE GÖRÜNMÜYOR?

İktidarın MB’deki döviz işlemleri için yaptığı “Saat saat isim isim ekranda belli” açıklaması için de uzmanlar soruyor: “Satıldığı kabul edilen yaklaşık 130 milyar dolar MB’nin web sayfasında niye görünmüyor ya da bir yerde kayıtlı da biz mi göremiyoruz?”

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Kimse ikna olmadı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Merkez Bankası rezervleri soracak bir şeyiniz içinde olacak cevabımız var. Saat saat, isim isim nasıl yapılır, herkesin ulaşması gayet mümkündür” sözlerine bankacılar ve ekonomistlerden itiraz geldi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Merkez Bankası rezervleri soracak bir şeyiniz içinde olacak cevabımız var. Saat saat, isim isim nasıl yapılır, herkesin ulaşması gayet mümkündür” sözlerine bankacılar ve ekonomistler itiraz etti. Eski bankacı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, “Saat saat, isim isim nasıl işlemler yapılmış herkesin buna ulaşması mümkündür demiş. Mümkün değil… Hâlâ TCMB sitesinde son döviz müdahalesinin 2014 yılında olduğu yazıyor. 128 milyar doları sattınız mı satmadınız mı, önce bir aranızda anlaşsanız” dedi. Dünya yazarı Alaattin Aktaş da gazetedeki yazısında aynı noktaya dikkat çekerek, “Satıldığı kabul edilen yaklaşık 130 milyar dolar Merkez Bankası’nın web sayfasında niye görünmüyor ya da bir yerde kayıtlı da biz mi göremiyoruz?” diye sordu.

Bu satış nerede?

T24’ün haberine göre, Aktaş, “Bu rezerv tartışması daha çok su kaldırır!” başlıklı yazısında şu bilgileri verdi: “Merkez Bankası son satış ihalesini 27 Nisan 2016 tarihinde yaptı. Satılan tutar 20 milyon dolar. Zaten o dönemde günlük ihale tutarı hep 20 milyon dolardı. O günkü ihaleye gelen teklif ise 28 milyon dolar düzeyindeydi. Hani bir de döviz satış müdahalesi var ya, o da en son 23 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Merkez Bankası’nın piyasaya girip sattığı döviz 3 milyar 151 milyon dolar. Zaten bu tutar bir günde gerçekleştirilen en yüklü müdahale olarak kayıtlara girmiş durumda. Merak edenler için bu verilere nasıl ulaşılabileceğini de yazalım: tcmb.gov.tr-istatistikler piyasa verileri-TL karşılığı döviz alım satım ihaleleri ve TL karşılığı döviz alım satım müdahaleleri.” Aktaş bu bilgiler ışığında şu soruyu sordu: “Merkez Bankası’nın döviz satışında izleyebileceği yol ihaleler ve müdahaleler olduğuna, buradaki işlemler de yıllar öncesinde kaldığına göre, Merkez Bankası 130 milyar dolarlık bu satışı web sayfasında nerede gösteriyor?”

Aileyi düşünmekten devlete sıra gelmiyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Muğla’da Fethiye ilçe kongresinde konuştu. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için “Damat sıfatı başarısının önüne geçti” açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Hiç lamı cimi yok, bir daha söylüyorum. Ekonomi bilen, matematik bilen herkesin anlayacağı dille söylüyorum, yine 128 milyar dolar bu damat tarafından buharlaştı. Maalesef bugün ailelerini siyasetin içine sokanlar, onları düşünmekten devleti düşünemez hale geldiler. Sonra da onların eleştirilmemesini istiyorlar” dedi.

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Piyasalarda Albayrak gerilimi

Reuters haber ajansının Türkiye ekonomisine ilişkin analizinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berat Albayrak dönemine ait ekonomi politikalarını savunmaya başladığı bir zamanda TL’nin bu yılki kazanımlarının neredeyse yarısını kaybettiğine dikkat çekildi. Türk Lirası, geçtiğimiz haftalarda yayımlanan euronews haberinde de belirtildiği üzere, gelişmekte olan ekonomiler arasında bu yıl dolar karşısında en fazla yükselen para birimiydi. Dolar karşısında 7 seviyesinin altını gören TL, 24 Şubat Çarşamba günü gün içinde 7.25 seviyesini gördü. Reuters haber ajansı analizinde bu yükseliş, Türk hükümetinin Berat Albayrak dönemi politikalarını savunmasına bağlıyor.

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Ekonomide güven düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks, Ocakta 96,2 iken Şubatta yüzde 0,5 azalarak, 95,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi geçen aya göre Şubatta yüzde 0,3 azalarak 108,7, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 gerileyerek 100,4, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3 düşerek 83,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,5 artarak 84,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 108,9 değerine çıktı.