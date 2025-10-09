"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 EKİM 2025 CUMA

Piyasalarda sarı metal çılgınlığı yaşanıyor

09 Ekim 2025, Perşembe 17:00
Piyasalarda sarı metal çılgınlığı yaşanıyor. Ons fiyatı 4.045 doları görürken, Kapalıçarşı’da gramda alım-satım farkı 500 TL’ye yükseldi. Bazı kuyumcular altın satışını durdurdu.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Kapalı Çarşı’da 1974 yılından itibaren ilk kez böyle bir şey yaşıyoruz. Esnaf sattığını yerine koyamıyor. Dükkândan çıkan alıcı kapıda kazanmaya başlıyor” dedi.

Ekonomi yazarı ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Esfender Korkmaz, ‘altına hücum’un sorumlusunun Merkez Bankası olduğuna işaret etti. Korkmaz, “Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ’Türkiye’deki yastık altı altınların değeri yaklaşık 400-500 milyar dolardır. Altın talebi enflasyonla mücadelemizi zayıflatıyor’ dedi. Bazı yanlış anlamaları önlemek için de konuşmasına açıklık getirdi ve “Fiyat istikrarı sağlanmadıkça talep baskısı devam eder. Fiyat istikrarının altın talebini frenleyici olacağını” söyledi” diye yazdı. Bu arada altının gramı 5 bin 408 liradan işlem gördü. Çeyrek altın ise 9 bin 446 liradan, Cumhuriyet altını 37 bin 642 liradan satıldı.

İstanbul  - anka

