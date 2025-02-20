"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

20 Şubat 2025, Perşembe 14:40
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesinin azami satış fiyatının 2025'te 81 liranın üzerine çıkmayacağını ve hiçbir ilde ortalama fiyat artışının yüzde 35'ten fazla olmayacağını bildirdi.

Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Geçen yıl kilogramı 60 lira olan ramazan pidesi azami satış fiyatı, bu yıl 81 liranın üzerinde olmayacak." diyen Balcı, Ankara, İstanbul ve Antalya'da geçen sene 250 gramı 15 liraya satılan ramazan pidesinin bu yıl 20 liradan, Bursa ve Kocaeli'de 330 gramı 20 liradan satılan pidenin bu yıl 370 gramının 30 liradan satışa sunulacağını belirtti.

Balcı, "Ortalama yüzde 33 ila 35 fiyat artışı olacak. Bazı illerde yüzde 28 veya 30 olarak gerçekleşebilecek ancak hiçbir ilde artış yüzde 35'ten daha fazla olmayacak." dedi.

Ramazan pidesinde kullanılan unun fiyatının yüzde 40 arttığına değinen Balcı, işçilik ücretlerinde yüzde 45 ve işletme giderlerinde yüzde 40 artışın söz konusu olduğunu anlattı.

Balcı, mevcut artışın altında fiyat artışıyla karşı karşıya olduklarına işaret ederek, "2024 enflasyon oranının yüzde 45 dolayında gerçekleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla pide fiyatlarına yapılan fiyat artışı, enflasyon altında oluyor. Bunu yaparken halkımızın alım gücünü göz önünde bulundurmamız gerekiyordu. Ekmek fiyatlarında olduğu gibi 1 aylık sürede pide fiyatlarının en makul seviyede kalması için gerek kurumlarımız gerekse esnafımız gerekli özveriyi gösterdi. En makul şekilde, her vatandaşımızın ramazan pidesi alabilmesi için bu şekilde belirlenmiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin sübvanse yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusunu Balcı, şu şekilde yanıtladı:

"Geçen yıllarda sübvanse oldu ama belirli sürede hazine destek verdi. Kovid-19 döneminde halkımızın daha uygun fiyata ekmek alabilmesi için yapılması gerektiği zaman söz konusu oldu ama bundan ziyade girdilerimizdeki artış yani gereksiz artışların önüne geçmek için çalışmalar yapılıyor. En son yapılan onu gösterdi ve bundan da fayda sağladığımızı düşünebiliriz. Yani un fiyatları 630 bandından birden 800'e çıktığında bu duracak gibi değildi ama ilgili kurumlar ve bakanlıklarla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şu anda durulma söz konusu. Un fiyatları 800 küsur bandında seyretmekte."

AA

Okunma Sayısı: 340
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DSÖ: Sudan'daki iç savaş benzeri görülmemiş insani krize sebep oldu

    Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

    5 şehir için "turuncu" kodlu kar yağışı uyarısı!

    170 bin İsrailli asker psikolojik tedaviye başvurdu

    Sinop kıyılarında denizanası istilası

    İsrail saldırısında ölen 4 İsrailli esirin cenazesi Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildi

    Zelenskiy'e Musk'tan "seçim" çağrısı - Trump: Zelenskiy seçimlere gitmeyen diktatör

    Gazze’nin imarı için 53 milyar dolar gerekli

    'ABD heyetiyle görüşme olumlu ve iyi'

    Kağızman-Ağrı yolu ulaşıma kapatıldı

    Rekabet Kurulundan BİM'e 1,3 milyar liralık ceza

    Turan ve Aras adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Trump: Zelenskiy berbat bir iş çıkardı

    Putin-Trump görüşmesi ay sonuna kadar gerçekleşebilir

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden ABD yönetimine ''Gazze'' davası açıldı

    Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısı "üzücü"

    Kanada'dan Avrupa'ya ''Trump'' çağrısı: "Uyanın"

    Karlı havada nasıl araba kullanılmalıdır?

    ABD ile Rusya normalleşiyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hürriyet ve ahlâk
    Ali FERŞADOĞLU

    İktidarı “dindar!” diye överseniz!..
    Faruk ÇAKIR

    Bir güzel haber de Portekiz’den
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    TUSAF da takke düşürdü!
    Cevher İLHAN

    “Militanlaştırılan yargı”yla siyasî operasyonlar
    Süleyman KÖSMENE

    Yüzünü gören Cennetlik midir?
    Sami CEBECİ

    Siyonist İsrail devleti neden çabuk tokat yemiyor?
    Risale-i Nur'dan

    İslâm kardeşliğinin inkişafına iki vesile
    M. Latif SALİHOĞLU

    Köprü ile gazetenin temeli aynı gün atıldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.