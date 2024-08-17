Sadece okul kıyafeti 3 bin TL

Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişi telaşının şimdiden başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Okulların açılmasına az bir zaman kaldı, tabi telaşe de başladı.

Ailelerin alması gereken okul kıyafetleri, eşofmanlar ve hangi okula gidiyorsa o okulun özel kıyafetleri var. 19 milyon çocuğumuz okula başlayacak ancak okulların bir bölümü kıyafetlerini tek bir mağazaya yönlendirmek suretiyle oradan temin ediyorlar. Dolayısıyla hem ürünlerin kalitesi düşük hem de fiyatları yüksek. 2 bin 500- 3 bin TL ye bir okul kıyafeti alınıyor. Oysa daha önce herkes bütçesine uygun bir şekilde pazarlık ederek, piyasa araştırması yaparak alışveriş yapsın diye serbest kıyafete geçilmişti” dedi. Okul kıyafetlerinin tek bir noktada satılmasının haksız rekabet oluşturduğunu Palandöken, “Sadece kıyafetler ortalama 2 bin 500 TL- 3 bin TL’ den başlayınca aileler düşünüyor. Öte yandan bazı okulların kıyafet masrafları 3-5 bin TL den çok daha yüksek oluyor” şeklinde konuştu.