Sanayi olmadan kalkınmadan bahsedilemez

“KAMU YÖNETİMİ VE KALKINMA/YENİ BİR GÜÇ BİRLİĞİ ARAYIŞI” ONLİNE KONGRESİNİN SONUÇ BİLDİRGESİNDE, “SANAYİLEŞME OLMADAN KALKINMADAN BAHSEDİLEMEYECEĞİ İÇİN TEKNOLOJİK GELİŞİM VE KATMA-DEĞERLİ ÜRETİMİ ODAĞINA ALMIŞ BİR ‘KALKINMACI DEVLET’ ANLAYIŞINA İHTİYAÇ VARDIR” DENİLDİ.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Memur-Sen ve OSTİM Teknik Üniversitesi tarafından Video - Konferans şeklinde gerçekleştirilen, “Kamu Yönetimi ve Kalkınma / Yeni Bir Güç Birliği Arayışı” online kongresinin sonuç bildirgesi açıklandı. Bildirgede, kalkınmanın salt ekonomik büyümeyle açıklanabilecek bir olgu olmadığından sosyal ve siyasi yönleriyle insanı merkeze alan ar-ge ve yenilikçi odaklı sürdürülebilir kalkınma ilkesinin tercih edilmesi gerektiğinin altı çizilerek, buna ilişkin özgün modellerin üretilmesi gerektiğine işaret edildi. “Sanayileşme olmadan kalkınmadan bahsedilemeyeceği için teknolojik gelişim ve katma-değerli üretimi odağına almış bir ‘kalkınmacı devlet’ anlayışına ihtiyaç vardır” denilen bildirgede, “Sanayileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak için özel sektörün faaliyetlerinin satın alma politikalarından ihale sistemine ve Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi ve yenilikçi sınai üretim için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörle iş birliği içinde olan ve onu destekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle birlikte topyekûn ve daha eşitlikçi bir kalkınma sağlanabilecektir” ifadelerine yer verildi.

KAMU KAYNAKLARI VERİMLİ KULLANILMALI

Kamu kaynaklarının kalkınma noktasında verimli ve etkin kullanılması için performans ölçümlerinin yapılması gerektiği ifade edilen bildirgede, “Fikirden mamul ürüne kadar üretimin bütün süreçlerinde teknolojik ve sınai bağımsızlığın sağlanması elzemdir. Sözleşmeli istihdam, liyakat-kariyer sistemindeki sorunlar ve toplu sözleşme düzenindeki aksaklıklar gibi kamu görevlilerini zayıflatarak kalkınma sürecindeki verimliliğini düşüren ve sürekliliği olumsuz etkileyen problemler giderilmeli, kamu görevlilerinin niteliği ve kalkınmaya katkıları artırılmalıdır” denildi. Bildirgede, ayrıca, “Sanayileşmiş ülkelerin standardına ulaşmak için özel sektörün faaliyetlerinin satın alma politikalarından ihale sistemine ve Ar-Ge faaliyetlerine değin her alanda ve her düzeyde desteklenmesi, sorunlarının çözülmesi ve yenilikçi sınai üretim için yüreklendirilmesi gerekmektedir. Özel sektörle iş birliği içinde olan ve onu destekleyen üniversiteler ve kamu kesimiyle birlikte topyekûn ve daha eşitlikçi bir kalkınma sağlanabilecektir. Profesyonel eğitimin ilk halkası olan öğrencisinden başlayarak, akademisyen, iş insanı, politikacı, bürokrat, kamu personeline kadar tüm çalışanların niteliğinin artırılması ve tam kalkınma yolunda küçük-büyük demeden her unsurun etkin bir güç olduğu bilincinin edinilmesi / edindirilmesi ulusal kalkınma için temel teşkil etmektedir.” ifadeleri de kullanıldı.