Sata sata bitirdiler

Kamuya ait kıymetli varlıkları elden çıkaran AKP iktidarı, özelleştirmede artık yolun sonuna geldi. Özelleştirme İdaresi bu yıl, sadece 77,7 milyon dolarlık özelleştirme yaptı.

Bu satışın tamamı da arsa ve arazi gibi taşınmazlardan oluştu. Eldeki varlıkları tüketen AKP iktidarı özelleştirmede artık yolun sonuna geldi. Son birkaç yıldır “arsa ofisi”ne dönüşen Özelleştirme İdaresi bu yılın geride kalan bölümünde sadece 77,7 milyon dolarlık özelleştirme yaptı. Bu satışın tamamı da arsa ve arazi gibi taşınmazlardan oluştu. 2023’ün tamamında 179,1 milyon dolarlık taşınmaz satışı yapılmıştı. 2025 yılı bütçe teklifinde de taşınmazların satışlarından 11 milyar 261 milyon TL gelir hedefleniyor. 2025’te lojman satış gelirleri 411 milyon TL, arazi satış gelirleri 6 milyar TL, 2/B taşınmazlarının satışından 2,6 milyar TL, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirleri 1 milyar TL bekleniyor.

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