Sebze fiyatında rekor artış

Temmuzda domates fiyatInda yıllık artış yüzde 243,1, sebzede İSE yıllık artış yüzde 169,27 oldu.

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre sebze fiyatları yıllık yüzde 169 artışla rekor kırdı. Antalya Ticaret Borsası (ATB), temmuz ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi gerçekleşmeleri raporunu yayınladı. ATB verilerine göre temmuz ayında miktar endeksleri domateste 37, sebzede 48 ve meyvede 102 olarak gerçekleşti. Miktardaki kısmi artışa rağmen fiyat artışı rekor düzeyde gerçekleşti.

YILLIK ARTIŞ %169 OLDU

Temmuzda domates fiyat endeksindeki yıllık artış yüzde 243,1 oldu. Sebze fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 169,27 oldu. Sebzenin yıllık miktar endeks artışı domatesten daha yüksek olurken, fiyat endeksi rekor düzeyde gerçekleşmiş oldu. Meyve fiyat endeksindeki yıllık değişim ise yüzde 73,21 oldu. Bir önceki aya göre (aylık) meyve işlem miktar endeksi, Temmuz ayında yüzde 39.69 azalırken, işlem fiyat endeksi yüzde 38.54 arttı. Son dört yılın Temmuz ayları dikkate alındığında meyve miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, ortalama civarında seyretti.