Niğdeli süt üreticisi Mustafa Kızıltan, “Süte verilen zam yetersiz.

Fiyatlar baskılanıyor

Süte 10 günde ikinci zam

Süte yine zam

Yem ile süt birbirini karşılamıyor

Üretici kazanamıyor - 1 kilogram süt karşılığında 800 gram yem alabiliyoruz

Süt savaşları başladı. Büyük firmalar bir şekilde döndürüyor kendilerini, ama küçük işletmeler ayakta duramıyor” dedi. Kızıltan, şunları söyledi: “Şu anda ciddi şekilde bir süt azalması var. Biz tankerimizi günlük doldurabiliyorduk. Şimdi iki günde bir zor dolduruyoruz. İnsanlar hayvanlarını satıyorlar, buna verecek çok örneğimiz var. Fiyatla alakalı belirsizlik var ortada. Birçok insan hayvancılığı bıraktı. Bununla birlikte et fiyatları düştü, dişi hayvan kesiminden dolayı. Konseyin açıklamış olduğu fiyat var. O fiyata istinaden fiyatta bir kıpırdadığı için et fiyatlarında iki üç lira gibi kesimlerde yükselme oldu. Zaten beklenti de buydu: İnek kesimi durur, besi materyalinin fiyatı artardı. Şu an öyle bir gözlem var ama süt savaşları başladı diyebilirim.

“ENFLASYON ENDEKSLİ FİYATLAR”

Süt toptancısı Mustafa Kızıltan halkın enflasyon endeksli süt fiyatının da artmasını beklediğini ifade ederek şunları söyledi: “Halk şunu bekliyor hayvancılıkla uğraşan insanlar şunu temenni ediyor enflasyona endeksli olarak süt fiyatlarının belli oranda artmasını. Bunun karşılığında veteriner giderleri artıyor, yem giderleri artıyor, kaba yem giderleri artıyor, elektrik giderleri artıyor, işçilik giderleri artıyor ama süt artmıyor maalesef. İnsanlar da bunu gördüğü için ekside eksi bakiyede kalıyor zarar ediyor ve hayvancılığı bırakıyorlar.”

