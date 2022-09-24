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Üretici kazanamıyor - 1 kilogram süt karşılığında 800 gram yem alabiliyoruz

24 Eylül 2022, Cumartesi 20:33
Niğdeli süt üreticisi Oktay Eryetmiş, “Süt ihracatı durduruldu. Sebebi içerideki talebi karşılamadığını düşünüyoruz. Süt üretimi durdu bunun yanında, damızlık hayvanlar kesime gidiyor. Üretici kazanamıyor” dedi.

Niğdeli süt üreticisi Uğur Eryetmiş, üreticilerin çok büyük sıkıntı içerisinde olduğunu söyleyerek şöyle dedi: “Emekli askerim. Amacım şuydu: Üretim yapalım, birkaç kişi ekmek yesin. Ben de emekli hayatımda geleyim biraz vakit geçireyim. Ama gelinen noktada, çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladık. Girdi maliyetlerimiz çok yükseldi. Mazot, elektrik… Şu işletmenin aylık 12-13 bin lira elektrik ve mazot gideri var. Bunun yanında veteriner, ilaç, işçi gideri var. Çok zorlanmaya başladık. Süt fiyatları geride kaldı. Yem ve süt kalitesi birbirini tutmadı. Onun için de hükümetimiz bir önlem alamadı. Onun için üretici çok çaresiz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Şu an para kazanmayı bırakın, biz her gün geriye doğru gidiyoruz. Şu an bu işletme 3-4 senesine girdi ama bizim cebimize giren bir para yok. Biz de işletme kendi içeresinde dönsün diye çabalıyoruz ki onu bile beceremiyoruz. Diğer arkadaşlar ne yapıyor, onu çok merak ediyorum. Ev geçindiriyor, çocuk okutuyor. Bizim bir beklentimiz olmadığı halde çok sıkıntıdayız. Süt ihracatı durduruldu. Sebebi; içerideki talebi karşılamadığını, düşüyoruz. Süt üretimi durdu. Bunun yanında damızlık hayvanlar kesime gidiyor. Üretici kazanamıyor.” 

1 KİLO SÜT KARŞILIĞINDA 800 GRAM YEM ALABİLİYORUZ

“Ortalama bir kilogram yem 10 TL’ye tekabül ediyor. Bir kilogram süt 7,5 liraya tekabül ediyor. Biz soğuk zincir olduğumuz için 7,5 lira, soğutucu olmayan arkadaşlarınki 6-6,5 liraya gidiyor. Markete gittiği zaman vatandaş 18 liraya süt alıyor. Bu süt aynı süt orada 18 liraya satılan süt buradan neden 7,5 liraya çıkıyor biz buna anlam veremiyoruz. Ben 1 kilogram süt karşılığında bir kilo 400 gram ya da bir kilo 300 gram yem almam lazım. Ben bir kilo süt karşılığında bir kilo yem alamıyorum ki, ortalama 800 grama tekabül ediyor. Ben bu şekilde nasıl çevireceğim. 5 bin lira bu hayvanların yemesi içmesi var yemin ediyorum gelen süt parası 3 bin 500 lira günlük bin 500 lira zarar ile kapatıyoruz her günümüzü. Bu sefer arkayı besliyorsunuz, arkayı beslediğiniz için 10 tane 20 tane ineğinizi kestirmek zorunda kalıyorsunuz o açığı kapatmak için. Hiçbir şekilde para kazanamıyoruz.”

Niğde - anka

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