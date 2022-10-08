Süte yine zam

Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Solakoğlu, süt ve süt ürünlerine ilişkin önümüzdeki haftayı işaret ederek sütün litre fiyatına 2,5 TL zam geleceğini söyledi.

Piyasada süt sıkıntısı yaşandığını, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) belirlediği 7 lira 50 kuruşluk sabit fiyatın üreticiyi zorladığını dile getiren Solakoğlu, sahada bu fiyatın üzerine çıkıldığını söyledi." RAFLARDAKİ ÜRÜNLER AZALIYOR "Solakoğlu ''Üretimdeki düşüşten dolayı raflardaki ürünler azalmaya başladı. Markete gidince bir paket ürün verip ikinciyi, üçüncüyü vermiyorlar. Çünkü ürün artık kalmadı. Sahada pazarlık yöntemiyle, üreticiyle sanayici fiyat belirlemeye başladı. Çünkü süt fiyatını belirleyen kurum, Gıda Komitesi değil, onların bir tavsiyesi var ama eskiden geçerliydi. Şu anda sahada bizim beklentimiz 7.5 lira olan süt fiyatının 9.20 ile 9.50 arasında bir yere oturması. Güney Marmara'da aşağı yukarı buraya oturdu, biz saygımızdan dolayı komiteyi bekledik, deklarasyon yapılmadı. Tüketici nezdinde bir şey değişmeyecek, zam geliyor'' dedi."

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