Süte 10 günde ikinci zam

Ulusal Süt Konseyi (USK), 1 Ekim’de 7,5 liraya yükseltilen çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla 8,5 liraya yükseltti.

Süte yine zam

Yem ile süt birbirini karşılamıyor Konsey kararında “14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı. Duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi. Haber Merkezi

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